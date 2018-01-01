صورة: “تهنئة” رسمية وأخرى شعبية للأمير حمزة بولادة “محمد”

وكالات

هنأ عشرات الأردنيين ولي العهد الأسبق حمزة بن الحسين بولادة نجله الأمير “محمد بن حمزة” بعد “تهنئة خاصة” بالمناسبة والإعلان عنها أصلا ببيان خاص صدر عن الديوان الملكي الهاشمي الأردني.

وهنأ الديوان الملكي الشعب والأسرة الهاشمية بولادة الأمير “محمد بن حمزة” مما سمح لمئات الأردنيين بإعلان التهنئة وسط أجواء ترحيب خصوصا على منصات التواصل الاجتماعي بالرغم من كل ما يقال عن “عزلة أو إقامة جبرية” بحق الأمير الوالد خصوصا بعد ورود اسمه ضمن مساجلات قضية الفتنة الشهيرة في نيسان الماضي.

ولاحظ المراقبون عموما أن الإعلان الرسمي عن ولادة الطفل “محمد بن حمزة” ترافق مع تداول واسع عبر وسائط التواصل لـ”صورة حديثة جدا” للأمير حمزة يظهر فيها وسط مجموعة أشجار ويعتقد أنها في باحة قصره الذي يقيم فيه.