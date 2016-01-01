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المدير العام للخارجية الإسرائيلية يزور تركيا سرًا ويتلقي كبير مستشاري أردوغان

الخميس 10 فبراير 2022 03:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المدير العام للخارجية الإسرائيلية يزور تركيا سرًا ويتلقي كبير مستشاري أردوغان



القدس المحتلة/سما/

زار المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية ألون أوشبيز، تركيا سرًا الشهر الماضي، في إطار التحضيرات لزيارة الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، إلى أنقرة، الشهر المقبل، حسب ما كشف موقع "واينت" العبري.

وبحسب الموقع، فإن أوشبيز التقى مع إبراهيم كلين كبير مستشاري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يعمل رسميًا كمستشار لاتصالات أردوغان ولكنه يقدم المشورة أيضًا السياسية وهو من المقربين جدًا منه.

وأشار الموقع، إلى أنه تم الحفاظ على اتصال مع كلين لفترة طويلة من قبل رئيسة السفارة الإسرائيلية في أنقرة إيريت ليليان، ولعب دورًا مهمًا في قضية الزوجين الإسرائيليين اللذين احتجزا في تركيا.

وتعتبر هذه الزيارة الأولى على المستوى السياسي الرفيع في السنوات الست الماضية، حيث كان زار يوفال روتيم المدير العام السابق لوزارة الخارجية الإسرائيلية، تركيا في عام 2016.

ورفضت الخارجية الإسرائيلية تأكيد أو نفي الخبر، فيما يتوقع وصول مسؤول تركي كبير إلى إسرائيل في إطار الاستعدادات لتطبيع العلاقات بين البلدين.بحسب تقارير مختلفة

#تركيا #اسرائيل

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