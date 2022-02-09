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حساب المواطن يعلن البدء بايداع الدعم المخصص لشهر فبراير

الخميس 10 فبراير 2022 03:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حساب المواطن يعلن البدء بايداع الدعم المخصص لشهر فبراير



الرياض/سما/

أعلن حساب برنامج حساب المواطن، مساء الأربعاء، عن إيداع دعم الدفعة الـ 51 لشهر فبراير الجاري في حسابات مستفيديه.

وقال برنامج حساب المواطن، في تغريدة عبر “تويتر”، أن إيداع الدعم سيتمر حتى مساء اليوم الخميس بمشيئة الله.

ضوابط حساب المواطن:
وكان برنامج حساب المواطن قد أقر مؤخرًا عددًا من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، وتضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة (28) من شهر مارس لعام 2020م.

وجاء من ضمن التعديلات إلزام الأفراد المستقلين بإضافة ما يثبت استقلالية المسكن لكل فرد بلغ سِنّه ثمانية عشر عامًا أو أكثر، وذلك برفع أحد الإثباتات التالية (عقد إيجار موحد من منصة إيجار – صك ملكية السكن – مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية) كشرط أساسي لضمان استمرارية الدعم، فيما تبقى مهلة إلى العاشر من شهر يونيو الماضي للأفراد المستقلين لتعديل وإضافة المستندات المطلوبة لضمان استمرارية الحصول على الدعم.

#حساب المواطن #دعم حساب المواطن #برنامج حساب المواطن

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