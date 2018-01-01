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هل ستصبح قريبا قيود كوفيد من الماضي ؟

الأربعاء 09 فبراير 2022 10:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
هل ستصبح قريبا قيود كوفيد من الماضي ؟



وكالات/سما/

أعلن أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أن بلاده تخرج من مرحلة الوباء "الواسعة النطاق".


وتوقع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن الطبيين في مقابلة مع صحيفة فاينانشيال تايمز، أن يجعل الجمع بين التطعيم والعلاجات والعدوى السابقة، الفيروس أكثر قابلية للسيطرة قريبا.

وقال فاوتشي بهذا الشأن: "نأمل أن يتم في الأشهر المقبلة رفع جميع القيود المتعلقة بالوباء، بما في ذلك ارتداء الأقنعة الإلزامي. ومع خروجنا من المرحلة الكاملة لوباء كوفيد - 19 ، التي نحن نخرج منها بالتأكيد، فإن هذه القرارات تتم بشكل متزايد محليا وليس مركزيا. كما سيكون هناك المزيد من الأشخاص الذين يتخذون قراراتهم بأنفسهم حول الكيفية التي يريدون بها محاربة الفيروس ".

وفي معرض إجابته على سؤال عن موعد انتهاء القيود قال: "نأمل أن يحدث ذلك قريبا واتفق مع الافتراض بأنه من المحتمل أن يحدث هذا العام. لكن إدارات الصحة المحلية يمكنها مؤقتًا استئناف الإجراءات إذا تم رصد د تفشي للمرض في المنطقة".

وفي مكان آخر قال كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة: "نحن لا نستطيع بأي وسيلة القضاء على هذا الفيروس. ولكن آمل أن يأتي وقت يكون لدينا فيه عدد كاف من الأشخاص المحصنين وعدد كاف من الأشخاص مزودين بحماية من العدوى السابقة، وستصبح قيود كوفيد قريبا من الماضي.

#أنطوني فاوتشي #كورونا #كوفيد 19

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