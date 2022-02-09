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تشيلسي يقصي الهلال ويضرب موعدا ناريا مع بالميراس في نهائي كأس العالم للأندية

الأربعاء 09 فبراير 2022 09:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
تشيلسي يقصي الهلال ويضرب موعدا ناريا مع بالميراس في نهائي كأس العالم للأندية



سما

تأهل تشيلسي الإنجليزي إلى نهائي كأس العالم للأندية بكرة القدم بعد تغلبه على الهلال السعودي بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء ضمن الدور نصف النهائي من المسابقة.

ويدين "البلوز" بالفضل في الفوز لنجمه البلجيكي روميلو لوكاكو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ32 من عمر اللقاء.


وسيتنافس تشيلسي (بطل أوروبا) على رفع كأس البطولة السبت المقبل مع بالميراس البرازيلي (بطل أمريكا الجنوبية) الذي تأهل إلى النهائي بعد فوزه على الأهلي المصري (بطل إفريقيا) بهدفين نظيفين أمس الثلاثاء.

في المقابل، سيلعب الهلال (بطل آسيا) مع الأهلي لتحديد صاحب المركز الثالث والميدالية البرونزية.

#تشيلسي #الهلال السعودي #بالميراس #كأس العالم للاندية

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