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واللا العبري: موقف اسرائيلي جديد من عودة أمريكا الى منظمة اليونسكو

الأربعاء 09 فبراير 2022 08:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
واللا العبري: موقف اسرائيلي جديد من عودة أمريكا الى منظمة اليونسكو



القدس المحتلة/سما/

 أطلعت إسرائيل الإدارة الأمريكية في الأيام الأخيرة على أنها تزيل معارضتها لعودة الولايات المتحدة إلى منظمة اليونسكو.

وكشف مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون أن الموقف الإسرائيلي الجديد يمهد الطريق للتصويت في الكونجرس الأمريكي على تخصيص أكثر من 500 مليون دولار لسداد ديون الولايات المتحدة لليونسكو وعودة الولايات المتحدة كعضو كامل في المنظمة.

وحسب تقرير موقع واللا فإن منظمة اليونسكو كانت بمثابة ساحة معركة بين إسرائيل والفلسطينيين من خلال سلسلة قرارات مناهضة لإسرائيل أقرها مجلس إدارة اليونسكو - خاصة فيما يتعلق بموضوع القدس.

وفي عام 2011 ، تم قبول فلسطين كعضو كامل في اليونسكو و نتيجة لذلك ، توقفت إدارة الرئيس باراك أوباما عن تحويل التمويل إلى اليونسكو ، مما أدى إلى تخفيض 20٪ في ميزانية المنظمة.

في أكتوبر 2017 ، أعلنت إدارة ترامب انسحاب من اليونسكو. بررت وزارة الخارجية الأمريكية في ذلك الوقت قرارها في مطالبتها بإصلاحات في ميزانية اليونسكو والتحيز ضد إسرائيل في المنظمة ، وبعد ذلك بوقت قصير انسحبت إسرائيل أيضًا من اليونسكو.

في الأشهر الأخيرة منذ تشكيل الحكومة الجديدة في اسرائيل ، طلبت حكومة بايدن مرارًا وتكرارًا من إسرائيل عدم معارضة عودة الأمريكيين إلى اليونسكو. حسب تقرير واللا.

ومن المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ الأمريكي في وقت لاحق من هذا الشهر على قانون يسمح للإدارة بدفع الديون لليونسكو والعودة إلى العضوية الكاملة في المنظمة ، وينص القانون على أن عودة الأمريكيين إلى اليونسكو ضرورية للحد من النفوذ الصيني.

#اليونسكو #اسرائيل

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