لأول مرة..شركة إسرائيلية تكشف عن طائرة هليكوبتر هجينة بدون طيار

القدس المحتلة/سما/

كشفت الشركة الإسرائيلية للأنظمة الدوارة "ستيديكوبتر" المحدودة، أمس الثلاثاء، عن أول طائرة هليكوبتر هجينة من نوعها تعتمد على مزيج من الدفع بالغاز والكهرباء. وقالت "ستيدكوبتر" في بيان لها: إن طائرة "بلاك إيجل H50" (النسر الأسود)، يمكنها حمل ما يصل إلى 12 كيلوغراماً، ولديها قدرة تحمل طويلة للغاية بالنسبة لفئتها. وأشارت الشركة إلى أنه سيتم عرض النظام في معرض سنغافورة الجوي في الفترة من 15 إلى 18 فبراير الجاري. وأضاف البيان الذي نشره موقع "نقابة الأخبار اليهودية JNS"، أن النظام الجوي بدون طيار "بلاك إيجل" مصمم لمجموعة واسعة من مهام إنفاذ القانون والمهام البحرية والمدنية والسرية. وبحسب الشركة، صُممت طائرة بلاك إيجل، القادرة على الطيران لمدة تصل إلى خمس ساعات، لتوفير المرونة لكل من قوات الأمن والتطبيقات المدنية مثل البحث والإنقاذ والإنترنت والاستخبارات والحفارات البحرية والبعثات البحرية المتطورة. ووصفت شركة ستيديكوبتر (Steadicopter) النظام بأنه سهل المناورة والصيانة وصديق للبيئة وقادر على العمل ليلًا أو نهارًا. وكانت الشركة قد أعلنت في نوفمبر الماضي، عن طائرة "Black Eagle 50 Electric"، وهي أول طائرة هليكوبتر بدون طيار تعمل بالكهرباء، ويبلغ الحد الأقصى لوزنها عند الإقلاع 50 كيلوغرامًا، وهو نموذج هجين مع نظام دفع مختلف.