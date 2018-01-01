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عشر أسيرات يكتبن مذكراتهن في "ترانيم اليمامة"

الأربعاء 09 فبراير 2022 06:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
عشر أسيرات يكتبن مذكراتهن في "ترانيم اليمامة"



رام الله/سما/

 صدر عن دار طباق للنشر والتوزيع في رام الله، كتاب "ترانيم اليمامة"، بالتعاون مع بلدية بيتونيا. وتأتي أهمية الكتاب الذي يمثل مذكرات أسيرات محررات ضمن مشروع كلمات حرة الهادف إلى توثيق كتابات الحركة الأسيرة، لكونه يجمع مذكرات كتبتها أسيرات فلسطينيات تحررن من سجون الاحتلال، وخضن تجربة الكتابة الابداعية بإشراف ومتابعة الكاتبة والروائية hبتسام أبو ميالة، ضمن دورة كتابة تدريبية نظمتها بلدية بيتونيا.

يحتوي الكتاب مذكرات كل من الأسيرات المحررات: شريفة أبو نجم، تغريد سعدي، عطاف عليان، أريج عروق، لينا جربوني، جيهان دحادحة، نهاد وهدان، منى قعدان، عهود شوبكي ومي الغصين.

يقع الكتاب الذي حمل تظهير رئيس بلدية بيتونيا ربحي دولة وصممه الفنان أيمن حرب في 210 صفحات من القطع المتوسط، ويضم عشر حكايات كتبتها الأسيرات عن تجربة اعتقالهن، كما حمل الكتاب شهادة الكاتبة إبتسام أبو ميالة حول تجربة الكتابة التي مرت بها الأسيرات الكاتبات.

#الاسرى الفلسطينيين #ترانيم اليمامة

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