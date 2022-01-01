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إنقاذ تلميذة سقطت في بئر في تونس

الأربعاء 09 فبراير 2022 12:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
إنقاذ تلميذة سقطت في بئر في تونس



وكالات / سما /

أفاد الصحفي التونسي الياس الجراية، أن قوات الحماية المدنية، نجحت مساء الثلاثاء، في إنقاذ تلميذة تبلغ من العمر 17 سنة سقت في بئر بجهة نعسان عمقه 14 مترا .

وقال الجراية إن التلميذة تدعى " ملكة الحسناوي " كانت رفقة زملائها  بصدد الهروب من أحد الأشخاص المختلّين عقليا خلال عودتها إلى منزلها، لتنزلق قدميها ثم تقع داخل بئر مهجورة .

وأضاف أنه على الفور تم إعلام الحماية المدنية، التي تحولت على جناح السرعة لموقع الحادث ونجحت بعد عملية استغرقت قرابة الساعتين من إخراج التلميذة وهي على قيد الحياة .

وأشار إلى أنه تم نقل الفتاة إلى مستشفى شارل نيكول حيث تتلقى حاليا العناية الطبية اثر تعرضها لبعض الكدمات و الكسور.

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