"فيسبوك" و"إنستغرام" يواجهان خطر الإغلاق في أوروبا

وكالات / سما /

قالت وسائل إعلام إن شركة "ميتا" مالكة موقعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، تواجه مشاكل قانونية في أوروبا.

وأوضح موقع "أكسيوس"، أن "ميتا" تواجه خطر إغلاق "فيسبوك" و"إنستغرام" في حال لم يتوصل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى اتفاق جديد حول أسس وقواعد مشاركة البيانات.

وذكر "أكسيوس" أنه بعد إبطال الاتفاقية السابقة بين الطرفين في 2020، لجأت "ميتا" إلى العمل بنظام العقود الفردية لتأكيد مواظبتها على العمل بشكل قانوني، بيد أن هذه العقود قد يعتبرها الاتحاد الأوروبي باطلة.

وحذرت "ميتا" بشكل صريح من أنه "في حال عدم اعتماد اتفاق عمل جديد لنقل البيانات عبر الأطلسي، ولم يتم اعتماد عقودنا الحالية، فإن من المحتمل أننا سنتوقف عن تقديم خدماتنا بما فيها فيسبوك وإنستغرام إلى عملائنا في أوروبا".

تحذير "ميتا" جاء خلال تقريرها السنوي الذي نشرته الخميس.

وقبل أيام، خسرت شركة "ميتا" 240 مليار دولار من قيمتها السوقية في يوم واحد، بعد هبوط سعر سهمها خلال تداولات الخميس بـ26 بالمئة.