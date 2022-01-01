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هاتف موتورولا الجديد يحصل على قلم ذكي وكاميرات ممتازة

الأربعاء 09 فبراير 2022 12:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
هاتف موتورولا الجديد يحصل على قلم ذكي وكاميرات ممتازة



وكالات / سما /

كشفت موتورولا مؤخرا عن مواصفات هاتفها الجديد الذي ستنافس من خلاله هواتف NOTE الشهيرة من سامسونغ.

وسيحصل الهاتف على هيكل مقاوم للماء والغبار، محمي بطبقات من الزجاج المضاد للخدوش، أبعاده (170.2/75.9/9.5) ملم، وزنه 216 غ.

أما شاشته فستكون IPS LCD بمقاس 6.8 بوصة، دقة عرضها (1080/2460) ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 396 شمعة/م تقريبا، ويمكن الكتابة والرسم عليها بقلم ذكي كما في هواتف NOTE من سامسونغ.

وحصل هذا الهاتف على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (50+8+2) ميغابيكسل، فيها عدسة للتصوير العريض وعدسة ماكرو، أما الكاميرا الأمامية فيه فجاءت بدقة 16 ميغابيكسل وتعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

ويضمن الأداء الممتاز له نظام تشغيل "أندرويد-11"، ومعالج MediaTek Helio G88، ومعالج رسوميات Mali-G52 MC2، وذواكر وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC .

وجهزته موتورولا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع تقنية الشحن السريع.

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