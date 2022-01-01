آبل تعلن عن خاصية جديدة للدفع باستخدام هواتف "آيفون"

وكالات / سما /

أعلنت شركة "آبل"، أنها ستطلق خاصية جديدة "النقر من أجل الدفع" لأجهزة "آيفون"، التي ستتيح للأشخاص شراء البضائع من التجار من خلال النقر على هواتفهم معا، والتي تتوافق أيضا مع بطاقات الائتمان اللاتلامسية.

وبحسب شبكة "سي إن بي سي"، فإن هذا الإعلان يحول هواتف "آيفون" بشكل فعال إلى نقاط دون الحاجة أجهزة إضافية. قالت "آبل" إن شركة "ستريب" للخدمات المالية ستكون أول مشغل يقدم الخدمة عبر هواتفها.

ستستخدم الخدمة شريحة "الاتصال قريب المدى" الخاصة بأجهزة آيفون، وستقبل أيضا "آبل باي" وبطاقات "فيزا" و"أمريكان إكسبريس" و"ماستركارد" و"ديسكفر".

هذا الإعلان هو أحدث خطوة من "آبل" نحو صناعة الخدمات المالية. تدير الشركة حاليا "آبل باي"، وهي خدمة دفع دون تلامس، و"آبل باي كاش"، وهي خدمة مدفوعات من نظير إلى نظير، و"آبل كارد"، وهي بطاقة ائتمان مخصصة لتطبيقات "آيفون".