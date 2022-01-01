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شاهد: فيديو مروع للحظة سقوط برج سكني على حفار أثناء هدم أحد الأحياء في جدة

الأربعاء 09 فبراير 2022 11:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: فيديو مروع للحظة سقوط برج سكني على حفار أثناء هدم أحد الأحياء في جدة



وكالات

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بمقطع فيديو مرعب، يظهر لحظة سقوط برج سكني في مدينة جدة على الحفار، الذي كان يعمل على هدم العقار.

ووفقا للفيديو، فإن سقوط البرج على الحفار جرى خلال تنفيذ إحدى الآليات لعملية هدم هذا البرج السكني، ضمن عملية الهدم الواسعة لأحياء عشوائية في المنطقة بأكملها. واتضح أن الحفار الذي قام بالهدم لا يحمل أدنى معرفة بالأسلوب العلمي المتبع في مثل هكذا حالات.

حيث قام قائد الآلية (الحفار) بملاصقة العقار وهدم أحد الأعمدة الأساسية في أسفل البرج السكني، لينهار بشكل مباشر عليه، في مشهد صادم.

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