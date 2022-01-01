بنزيما يثير قلق ريال مدريد قبل لقاء باريس

وكالات / سما /

يثير النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني، قلق النادي الملكي قبل مواجهة الفريق المرتقبة ضد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، في الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

النادي الملكي سيحمل حقائبه وينزل ضيفاً ثقيلاً على نظيره الباريسي في ملعب حديقة الأمراء، مساء الثلاثاء المقبل، في لقاء الذهاب بدور الستة عشر من المسابقة التي يملك الميرينجي الرقم القياسي في الفوز بها، بواقع 13 لقباً.

وأوضحت شبكة أوندا سيرو الإسبانية الإذاعية، مساء أمس الثلاثاء، أن هناك حالة من القلق بين أروقة النادي الملكي بخصوص بنزيما، حيث من غير المتوقع أن يكون اللاعب جاهزاً لخوض لقاء فياريال في نهاية الأسبوع الجاري، ضمن منافسات الدوري المحلي.

وأشارت الشبكة إلى أن وجود بنزيما في مباراة باريس سان جيرمان من الأساس يثير قلق النادي، حتى لو أصبح جاهزاً على المستوى البدني، لكن التوقعات تشير إلى أنه لن يكون في مستواه بنسبة 100 %.

ويغيب بنزيما عن صفوف ريال مدريد في الآونة الأخيرة بسبب الإصابة، ولم يتمكن الفريق الملكي بدونه في عبور مطب أتلتيك بلباو، والذي كلفه الخروج من مسابقة كأس ملك إسبانيا، من دور الثمانية.