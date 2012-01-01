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أزبيليكويتا يتهرب من الإجابة عن حقيقة انتقاله إلى برشلونة

الأربعاء 09 فبراير 2022 11:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أزبيليكويتا يتهرب من الإجابة عن حقيقة انتقاله إلى برشلونة



وكالات / سما /

تهرب سيزار أزبيليكويتا ظهير أيمن فريق تشيلسي الإنجليزي من الإجابة عن حقيقة انتقاله إلى برشلونة الإسباني عقب انتهاء الموسم.

وارتبط اسم سيزار أزبيليكويتا ابن 32 عاماً بالرحيل عن صفوف فريقه الحالي تشيلسي والانتقال إلى برشلونة.

وسينتهي عقد الدولي الإسباني سيزار أزبيليكويتا مع تشيلسي الصيف المقبل، ويحق له بعدها الانتقال إلى أي فريق آخر مجاناً.

وأشار موقع “جول” بنسخته العالمية إلى أن تشيلسي يأمل في تمديد عقده مع سيزار أزبيليكويتا، لذلك قام اللاعب بتأجيل انضمامه للبرسا لحين حسم مستقبله مع البلوز.

وتحدث سيزار أزبيليكويتا خلال مؤتمر تشيلسي الصحفي قبل مباراة الهلال السعودي في نصف نهائي كأس العالم للأندية قائلاً “الانتقال إلى برشلونة؟ لن أتحدث عن مستقبلي. نحن قبل يوم واحد فقط من دور نصف النهائي بكأس العالم”.

وأضاف “بالطبع وصلت إلى تشيلسي في صيف 2012، ولم يكن لدي أطفال. ولد أطفالي في لندن، والجميع يعرف شعوري تجاه تشيلسي. لكنني لن أعلق على مستقبلي”.

#برشلونة #أزبيليكويتا

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