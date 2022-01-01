باريس يستعد للحياة بعد مبابي بصفقة نارية

وكالات / سما /

يبدو أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بدأ يستسلم لفكرة رحيل نجمه كيليان مبابي لفريق ريال مدريد الإسباني، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد نهاية عقده مع الإدارة في يونيو المقبل.

وبدأت الإدارة الباريسية بالفعل في التحضير للحياة بعد مبابي، من خلال التفكير في صفقة نارية من شأنها أن تخلق صراعاً جديداً بين باريس وريال مدريد، وحفنة من أندية أوروبا الكبرى، على رأسها برشلونة الإسباني.

صحيفة ليكيب الفرنسية ذكرت، مساء أمس الثلاثاء، أن باريس يرصد التعاقد مع النجم النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني، ليكون بديلاً لمبابي حال خروجه من عباءة الفريق في نهاية المطاف.

وأوضحت الصحيفة أن النادي الباريسي تحرك بالفعل في محاولة للوصول لمبتغاه، حيث فتح خطاً للمفاوضات من أجل الحصول على بطاقة اللاعب الدولي النرويجي في الفترة المقبلة.

ويتوجب على باريس التفوق على مانشستر سيتي الإنجليزي أيضاً في سباق التعاقد مع هالاند، حيث يضعه المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق ملعب الاتحاد، ضمن مفكرة بحثه لترميم الخط الأمامي للفريق في الموسم القادم.