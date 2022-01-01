مكون من 3 طوابق.. الاحتلال يهدم مبنى في الناصرة

القدس المحتلة / سما /

هدمت السلطات الإسرائيلية، منتصف الليلة الماضية، بناية مكونة من 3 طوابق في مدينة الناصرة بأراضي عام 48، وسط تواجد مكثف للشرطة الاسرائيلية، بحجة البناء غير المرخص.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد هدمت الأحد المُنصرم، منزلا لعائلة طارق محارب في حي شنير بمدينة اللد، وشردت 11 فردا من أبناء العائلة، إضافة الى تنفيذ اعتقالات في المكان بعد محاولة العائلة التصدي لهدم منزلها.

وصعدت السلطات الاسرائيلية من عمليات هدم المنازل والمحال التجارية في بلدات عربية بأراضي 48 في الآونة الأخيرة، بذريعة عدم الترخيص.