لإقامة بؤرة استيطانية.. مستوطنون ينصبون خياما على أراض لعرب الزيادنة في النقب

القدس المحتلة / سما /

اقتحم عشرات المستوطنين فجر اليوم الأربعاء، أراضي قرية عرب الزيادنة قرب رهط بأراضي عام 48، ونصبوا مجموعة من الخيام، بهدف إقامة بؤرة استيطانية في المكان.

وأفاد شهود عيان بأن الحديث يدور عن مجموعة تضم 50 مستوطنا، اقتحموا الأراضي التابعة لعرب الزيادنة، ونصبوا مجموعة من الخيام في المكان، الذي تم محاصرته من قبل الشرطة الإسرائيلية.

ووجهت دعوات للأهالي في رهط بالتوافد إلى المنطقة والتصدي للمستوطنين وإخراجهم من المكان.

ووصلت قوات معززة من الشرطة الإسرائيلية للمكان، ومنعت المواطنين العرب من الاقتراب من المنطقة التي تم اقتحامها من قبل المستوطنين.