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انفجار كبير في أبو ظبي (فيديو)

الأربعاء 09 فبراير 2022 12:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
انفجار كبير في أبو ظبي (فيديو)



أبوظبي/سما/

أفادت العديد من المصادر الإعلامية بوقوع انفجار كبير في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، مساء الثلاثاء، فيما تم تداول مقطع فيديو يظهر فيه دوي انفجار واشتعال حريق في أحد بنايات المدينة.

وأظهر فيديو متداول انتشارا كثيفا لقوات الأمن والإطفاء وتوقف حركة المرور في أحد شوارع أبوظبي.

وقالت وكالة الأنباء الاماراتية "وام" : ان فرق هيئة أبوظبي للدفاع المدني تسيطر على حريق في بناية بشارع حمدان ولم ينتج عن الحادث أي إصابات.

وأضافت "تؤكد الهيئة أن جميع الفرق المعنية تتعامل مع الموقف بشكل مباشر وتدعو الجمهور إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وتجنب تداول الإشاعات والمعلومات غير الصحيحة.

#الامارات #انفجار #انفجار أبوظبي

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