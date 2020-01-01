"الصحة الإسرائيلية": تسجيل 21,185 إصابة جديدة بفيروس كورونا

القدس المحتلة/سما/

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل 21,185 إصابة جديدة بفيروس كورونا منذ منتصف الليلة الماضية حتى الساعة السادسة مساءً، وتسجيل 43,852 إصابة يوم أمس الاثنين.

وأظهرت المعطيات، ارتفاع عدد المصابين بحالة حرجة إلى 1,161 مصابًا، منهم 288 مصابًا موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي، و22 موصولون بجهاز الإيكمو. ويبلغ عدد الحالات النشطة حاليًا 325,047 حالة.

وأشارت "الصحة الإسرائيلية" إلى تسجيل 50 وفاة جديدة بالفيروس لترتفع حصيلة الوفيات إلى 9,276 وفاة منذ بدء رصد الوباء في شهر شباط 2020.

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