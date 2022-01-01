فلسطين تشارك بمهرجان "بانوراما الفيلم القصير" في تونس

تونس/سما/

افتتحت، مساء اليوم الثلاثاء، الدورة السابعة من مهرجان "بانوراما الفيلم القصير"، في مدينة الثقافة في العاصمة تونس، وبمشاركة دولة فلسطين، إلى جانب عدد من الدول العربية والآسيوية والأوروبية.

وافتتح المهرجان الفيلم الفلسطيني "صلاة العشاء" للمخرج يوسف علاري، إلى جانب أربعة أفلام من تونس والجزائر.

ويشارك في المهرجان 24 فيلمًا تمثّل 13 دولة، من ضمنها ثلاثة أفلام فلسطينية، وتتواصل العروض لثلاثة أيام تتنافس خلالها الأفلام المشاركة على جوائز المهرجان.

وينظم المهرجان برعاية وزارة الشؤون الثقافية التونسية، عبر المندوبية الجهوية لمدينة تونس، وجمعية المعاقين، علمًا أنه المهرجان الأول عربيًا الذي يديره شخص من ذوي الإعاقة.