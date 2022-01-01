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شركات إسرائيلية تعلن استئناف رحلاتها الجوية إلى المغرب

الثلاثاء 08 فبراير 2022 08:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
شركات إسرائيلية تعلن استئناف رحلاتها الجوية إلى المغرب



القدس المحتلة/سما/

أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" بأن الشركات الإسرائيلية "إل عال" و"آركيع" و"يسراير" أعلنت أنها ستبدأ تسيير رحلات مباشرة إلى المغرب "قريبا جدا".

وأعلنت "إل عال" أنها ستبدأ تسيير الرحلات المباشرة في 14 فبراير، في حين أعلنت "اركيع" أن الرحلات إلى المغرب ستستأنف مرتين في الأسبوع، وابتداء من شهر أبريل سيتم مضاعفتها إلى أربع رحلات أسبوعية، في حين تنوي شركة "يسراير" البدء بتسيير الرحلات في 28 مارس. 

وأعلنت المغرب أمس عن فتح أجوائها أمام الرحلات الدولية، وسيسمح للحاصلين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا الدخول إلى المغرب، بدون الحاجة إلى دخول حجر صحي، لكن يجب عليهم إجراء فحص كورونا.

#المغرب

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