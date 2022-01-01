الكنيست يصادق على مشروع قانون بتحديد ولاية فترة رئيس الوزراء الإسرائيلي

القدس المحتلة/سما/

صادقت لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، بالإجماع على مشروع قانون يقضي بتحديد فترة ولاية منصب رئيس الوزراء لتكون على الأكثر ثمانية أعوام.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، فإن مشروع القانون الذي طرحه وزير القضاء جدعون ساعر، سيعرض على الهيئة العامة للكنيست للمصادقة عليه بالقراءاتين الثانية والثالثة.



وقال ساعر، إن تحديد فترة الولاية يعد مبدأً هامًا ويضمن عمل القائمين على السلطة لمصلحة المواطنين بدلاً من مصلحتهم الشخصية وبقائهم على سدة الحكم.

وأضاف إن “البقاء في السلطة لأمد طويل يشكل خطرًا على حرية الشعب وأخلاقية الحكم ويولد الفساد”.

ويذكر أن هذا القانون لن يكون نافذ المفعول بأثر رجعي وعليه ستكون الفرصة متاحة أمام من تولى منصب رئيس الوزراء في الماضي التنافس مرة أخرى على المنصب، في إشارة إلى بنيامين نتنياهو وشخصيات أخرى.