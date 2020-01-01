واللا العبري يكشف النقاب عن سبب الخلاف بين الإمارات و"إسرائيل" بشأن رحلات الطيران بينهما

القدس المحتلة/سما/

كشف موقع واللا العبري النقاب، اليوم الثلاثاء، عن سبب الخلاف بين الإمارات وإسرائيل بشأن رحلات الطيران بينهما.



وأكد "واللا"، مساء اليوم الثلاثاء، أن سبب الخلاف بين الإمارات وإسرائيل حيال رحلات الطيران بينهما، يعود إلى رفض الجانب الإماراتي السماح لشركات الطيران الإسرائيلية تولي الحراسة من قبل أجهزة الأمن الإسرائيلية نفسها.



وأوضح الموقع أن مسؤولين بارزين في جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" قد أجروا مباحثات مكثفة مع نظرائهم الإماراتيين في أبوظبي، من يوم الأحد الماضي، تتعلق بمطالب حراسة شركات الطيران الإسرائيلية، والتي وصفت في الإمارات بأنها تشكل خرقا للسيادة الإماراتية، ولا يمكن السماح به.



وأشار الموقع العبري إلى أن هذا الخلاف ليس وليد اللحظة، وإنما يعود إلى عام مضى، وإسرائيل رفضت التحلي بالمرونة أو اتبعت أسلوب المماطلة، وهو ما دفع بالجانب الإماراتي إلى التهديد بوقف جميع الرحلات الجوية بين الدولتين، بداية من اليوم الثلاثاء، الثامن من شهر فبراير/شباط.



ولفت إلى أن وفدا رفيع المستوى من جهاز الشاباك الإسرائيلي، قد طار إلى الإمارات، وبشكل عاجل، يوم الأحد الماضي، من أجل وضع حلول ناجعة وعاجلة لمشكلة الطيران بين الدولتين، في وقت وافقت الإمارات على طلب إسرائيل تمديد فترة المفاوضات حتى نهاية الشهر الجاري.

وقد توصلت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، إلى اتفاق مع دبي على عدم وقف الرحلات الجوية بينهما، وذلك عقب أيام من خلاف حول بعض الترتيبات الأمنية.

ويذكر أن مسؤولين في جهاز الشاباك قد أعلنوا، السبت الماضي، عن احتمال توقف الرحلات الجوية الإسرائيلية إلى مطار دبي، بدءا من اليوم الثامن من فبراير/ شباط الجاري.

وكانت الإمارات والبحرين قد وقعتا اتفاق سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من شهر سبتمبر/ أيلول 2020، برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في البيت الأبيض.