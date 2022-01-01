بينيت يعلق على اغتيال شهداء نابلس الثلاثة

القدس المحتلة/سما/

قال رئيس حكومة الاحتلال، نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء، إنه لا حصانة لـ"الإرهابيين"، وذلك تعليقا على اغتيال "إسرائيل" لثلاثة من الفلسطينيين.

ونشر بينيت تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، اليوم الثلاثاء، زعم من خلالها أن قواته الشرطية وجهاز الأمن العام "الشاباك"، وجيش الاحتلال، تعتبر أنه لا حصانة للإرهابيين.

وتابع بينيت في تغريدته: "كل من يعتدي علينا سيتم المساس به".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، اغتالت قوة خاصة إسرائيلية 3 فلسطينيين داخل سيارتهم في مدينة نابلس، بزعم تورطهم في إطلاق نار على جنودها.

ولم يقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي أي تفاصيل تثبت تورط القتلى في إطلاق نار على مواقع عسكرية.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن خلال الأسابيع الأخيرة لـ 4 مرات على الأقل، إطلاق مجهولين من سيارة عابرة النار على جنوده في عدد من المواقع العسكرية في الضفة الغربية المحتلة، دون وقوع إصابات.