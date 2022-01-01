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شاهد.. انتصاران لـ"الزعيم" و"العميد" في دوري الممتازة

الثلاثاء 08 فبراير 2022 11:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. انتصاران لـ"الزعيم" و"العميد" في دوري الممتازة



غزة / سما /

حقق فريق غزة الرياضي انتصاراً ثميناً على ضيفه اتحاد خانيونس (0/2)، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب فلسطين، ضمن منافسات الأسبوع العاشر من دوري الدرجة الممتازة.

وسجل هدفي "العميد" ربحي اشتيوي (61)، وإبراهيم وشاح (92) على التوالي.

وبهذا الفوز رفع "العميد" رصيده إلى 14 نقطة في المركز السابع، وتوقف رصيد "الطواحين" عند 17 نقطة في المركز الرابع.

 

 

 شباب جباليا (0) _ شباب رفح (1)

وتفوق شباب رفح على مضيفه شباب جباليا (0/1)، في اللقاء الذي جمع الفريقين، على ملعب بيت لاهيا، شمال القطاع.

ويدين "الزعيم" بفوزه إلى جمعة الهمص الذي سجل هدف المباراة الوحيد (5).

وبهذا الفوز رفع "الزعيم" رصيده إلى 15 نقطة في المركز السادس، وتوقف رصيد "الثوار" عند 7 نقاط في المركز العاشر.

#غزة الرياضي #اتحاد خانيونس #الزعيم #العميد #الممتازة #شباب جباليا #شباب رفح

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