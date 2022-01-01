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بعد خيبة أمم أفريقيا.. محمد صلاح يبلغ ليفربول بقرار مفاجئ

الثلاثاء 08 فبراير 2022 11:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بعد خيبة أمم أفريقيا.. محمد صلاح يبلغ ليفربول بقرار مفاجئ



وكالات / سما /

عاد محمد صلاح قائد منتخب مصر إلى ليفربول، بشكل مباشر من الكاميرون، بعد نهاية مشاركته في كأس أمم أفريقيا.

وخسر منتخب مصر بركلات الترجيح أمام السنغال في نهائي أمم أفريقيا، الذي لعب مساء الأحد، في ملعب "أولمبيا" بالعاصمة الكاميرونية "ياوندي".

صلاح قرر السفر مباشرة إلى بريطانيا من الكاميرون على متن طائرة خاصة وعدم العودة إلى مصر، وذلك حتى يلتحق بنادي ليفربول، والذي غاب عنه لأكثر من شهر بسبب كأس أمم أفريقيا.

وبحسب صحيفة "تايمز" البريطانية، فإن محمد صلاح سيعود لتدريبات ليفربول غدا الثلاثاء، حيث سيحاول استعادة قوته الذهنية، بعد خيبة أمل مصر في كأس الأمم الأفريقية.

وسيخضع صلاح  لجلسة تدريبية مخصصة له من قبل الطاقم الفني والطبي لليفربول، على أن ينضم بعد ذلك للعديد من زملائه في الفريق ببرامج التعافي والاستشفاء، خاصة وأن الفريق خاض السبت الماضي مواجهة ضد كارديف سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي، والتي حسمها بنتيجة 3-1.

وبذلك، فإن صلاح سيصبح جاهزا لمواجهة ليفربول ضد ليستر سيتي يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

أما ساديو ماني، زميل صلاح، والذي توج مع السنغال بلقب أمم أفريقيا، فإن مشاركته في مباراة ليستر تبقى محل شك، خاصة وأن عودته للنادي لن تكون قبل الأربعاء.

وعاد ماني مع بعثة السنغال إلى البلاد للاحتفال مع الجماهير باللقب الأفريقي، وينتظر أن يحضر يوم الثلاثاء جلسة ستجمع البعثة بأكملها مع الرئيس السنغالي ماكي سال.

#كأس أمم أفريقيا #محمد صلاح #ليفربول #مصر #الكاميرون #السنغال

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