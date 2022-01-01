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ريال مدريد يصطاد في ماء بايرن ميونخ العكر بصفقة رائعة

الثلاثاء 08 فبراير 2022 10:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ريال مدريد يصطاد في ماء بايرن ميونخ العكر بصفقة رائعة



وكالات / سما /

يحاول نادي ريال مدريد الإسباني، برئاسة فلورنتينو بيريز، الاصطياد في ماء نظيره، بايرن ميونخ الألماني، العكر من خلال صفقة رائعة لترميم الصفوف في الفترة المقبلة.

وذكرت شبكة سكاي ألمانيا، اليوم الإثنين، أن ريال مدريد يراقب وضعية جناح البايرن، سيرج جنابري، باهتمام شديد تحسباً للتحرك والحصول على توقيعه بسعر منخفض في الفترة المقبلة.

ويعمل النادي الملكي على استغلال وضعية اللاعب في النادي، حيث ينتهي العقد الذي يربطه بإدارة العملاق البافاري في يونيو 2023، ولا يبدو أن جنابري قريب من الجلوس على طاولة واحدة والتوقيع على عقد جديد مع عملاق أليانز أرينا.

وحاول البايرن الحفاظ على جنابري مؤخراً من خلال التقدم بعرض لتجديد العقد، لكن اللاعب لم يوافق على العرض كونه بعيد عن الرقم الذي يريد الحصول عليه في خانة الراتب السنوي.

وينتظر ريال مدريد بترقب لمعرفة ما سينتهي عليه ملف تجديد عقد جنابري الذي سيكون إضافة قوية للفريق المدريدي، حال التعاقد معه، علماً بأنه سجل 12 هدفاً وصنع مثلهم في الموسم الجاري مع البايرن.

#بايرن ميونخ #ريال مدريد

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