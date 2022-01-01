5 أسباب.. لماذا ظهر برشلونة بوجه جديد أمام أتلتيكو مدريد؟

وكالات / سما /

وجه مغاير، ربما يبدو غريبا، ظهر به فريق برشلونة خلال مباراة القمة ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني مساء الأحد.

وفاز برشلونة على أتلتيكو مدريد بنتيجة 4-2، خلال المباراة التي جمعت بينهما، الأحد، على ملعب كامب نو، في الجولة الـ23 من منافسات الدوري الإسباني.

الفريق الكتالوني قدم نسخة أعلى بكثير من التي ظهر بها في باقي مبارياته خلال الموسم الجاري، واستطاعت جماهير برشلونة في النهاية الاستمتاع بأمسية مليئة بالفرحة والسعادة، بعد الدخول في المنطقة المؤهلة لدوري الأبطال.

برشلونة الذي خرج من دوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني نجح في العودة إلى المربع الذهبي في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بعدما أقصى منه أتلتيكو مدريد الذي هبط إلى المركز الخامس، وكان لذلك 5 أسباب رئيسية.

الفاعلية الهجومية

كان غياب التهديف من الجوانب السيئة الكبرى التي أضرت بالنادي الكتالوني في النصف الأول من الموسم الحالي.

في المقابل، سجل برشلونة من الـ4 تسديدات على المرمى التي سنحت له خلال المباراة.

وفي الواقع، لم يسجل الفريق الكتالوني 4 أهداف في مباراة واحدة منذ الجولة الأولى في الليجا، حين فاز على ريال سوسيداد 4-2.

الصفقات الجديدة

كان داني ألفيس وفيران توريس وأداما تراوري وإيميريك أوباميانج موفقين للغاية في الظهور الأول على ملعب كامب نو.

وسجل الظهير البرازيلي الهدف الرابع وصنع آخر، وتألق أداما مرارا وتكرارا في مركز الجناح الأيمن وصنع الهدف الثاني، وكان فيران وأوباميانج مصدر إزعاج كبير لدفاع "الروخيبلانكوس".

دكة البدلاء

كان برشلونة يعاني طوال الموسم من عدم وجود بدلاء أقوياء خلال المباريات بسبب الإصابات، وكان يضطر باستمرار للاعتماد على لاعبي الفريق الرديف، الذين حملوا الفريق في أوقات كثيرة.

على العكس، كانت دكة بدلاء برشلونة تعج بالنجوم أمام الاتليتي، مثل أوباميانج ونيكو جونزاليز وسيرجينيو ديست، رغم معاناة الفريق من إصابات أيضا.

حلول فنية عديدة

أوضح تشافي خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة أن أحد أسباب الفوز على أتلتيكو استخدام داني ألفيس في وسط الملعب لبناء اللعب.

وقد سمح ذلك للفريق بالانتقال من 4-3-3 إلى 3-5-2 في بعض أوقات المباراة، وهو ما ساعده على السيطرة على مجريات اللعب.

تنظيم أكبر

لعب برشلونة عدة مباريات في الدوري منذ وصول تشافي، وخسر مباراة واحدة فقط، في 4 ديسمبر/كانون الأول أمام ريال بتيس في ملعب كامب نو.

ومن 30 نقطة ممكنة، حقق برشلونة مع تشافي 21 نقطة، أي أقل بنقطتين من فريق ريال مدريد، الأكثر حصولا على نقاط خلال نفس الفترة.