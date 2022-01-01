تكريس السيادة على المدينة..بلدية الاحتلال ترصد مليار شيكل لربط مستوطنات القدس

القدس المحتلة / سما /

صادقت لجنة المالية التابعة لبلدية الاحتلال في القدس، على سلسلة مشاريع ومخططات تهدف لربط مستوطنات القدس، حيث تم رصد نحو مليار شيكل لهذه المشاريع الهادفة لتكريس السيادة الاحتلالية على القدس، بحسب ما أفاد الموقع الإلكتروني "كول هعير"، اليوم الثلاثاء.

ووفقا لمخطط بلدية الاحتلال، سيتم إقامة مشاريع بنى تحتية، وشبكة طرقات، وتحديث وتوسيع خط القطار الخفيف من أجل ربط المستوطنات في القدس الشرقية بالأحياء الغربية في المدينة.

وشملت الخطة رصد مبلغ 94 مليون شيكل لتوسيع وتحديث السكك الحديدية للقطار الخفيف بين أحياء المدينة، وبمضنها ميزانية بقيمة 22.2 مليون لتحديث سكة الحديد للقطار الخفيف من مستوطنة "راموت" على جبل المشارف في القدس الشرقية المحتلة.

وسيقام المشروع فوق أراضي لفتا وشعفاط ليصل إلى مستوطنة "جيلو" قرب بيت جالا، وتشمل أعمال المشروع استكمال مركز المراقبة والتنسيق، ونقل وتحديث البنية التحتية والطرقات بمسار خط سكة الحديد للقطار الخفيف.

كما رصدت بلدية الاحتلال ميزانية تقدر بـ44 مليون لتعزيز توافر إنشاء مستودع لهذا الخط، وإنشاء جدار على طول محور سكة الحديد للقطاع الخفيف الذي سيتم توسيعه وتحديثه.

وتشمل الخطة رصدت ميزانية بقيمة 27.5 مليون شيكل لشق طريق يربط بين مباني الجامعة العبرية في أراضي العيسوية ومباني الجامعة في القدس الغربية في منطقة "جفعات رام"، بالتوزي مع السكة الحديدية للقطار الخفيف.

وتنص خطة لجنة المالية التابعة لبلدية الاحتلال على رصد ميزانية 53 مليون شيكل لشق الشارع "الالتفافي الأميركي"، في مساره من جبل المكبر إلى مفرق عين اللوزة.

ويتضمن المشروع تحديث وتوسيع الطريق الحالي وتوسيع منحدراته، وبناء الجدران الاستنادية التي تفصل الشارع عن الأحياء التي سيمر بها، وبناء الأرصفة، واستبدال وتطوير مشاريع البنية التحتية القائمة، من شبكات المياه، والصرف الصحي، والري والخزانات الأرضية.

وبحسب الخطة، رصدت بلدية الاحتلال ميزانية بقيمة 17.1 مليون شيكل لتخطيط وتوسيع وتحديث الطريق في بيت حنينا باتجاه غرب المدينة، وذلك بهدف تسهيل تنقل وحركة المستوطنين من مستوطنتي "بزغات زئيف" و"النبي يعقوب".

كما تم رصد مبلغ 21.6 مليون شيكل لتوسيع الشارع في مستوطنة "جيلو"، وذلك على حساب الأراضي الفلسطينية، حيث سيتم ربطه بالطرق السريع "بيغن- القدس تل أبيب".