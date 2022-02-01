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زوجة أبو جبل تتصدر "الترند" بعد خسارة المنتخب المصري لكأس أمم إفريقيا

الثلاثاء 08 فبراير 2022 02:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
زوجة أبو جبل تتصدر "الترند" بعد خسارة المنتخب المصري لكأس أمم إفريقيا



القاهرة/سما/

أثارت زوجة حارس المنتخب المصري محمد أبو جبل، الأميرة سمارة يحيى، جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما شاركت بمنشور مع متابعيها عبر حسابها على "إنستغرام".

وقالت الأميرة سمارة في منشورها: "كلما استشعرت جمال الحياة بداخلك كلما انعكس هذا الجمال على حياتك وأصبحت أجمل".

زوجة أبو جبل تتصدر

 

ورغم بساطة الكلمات التي ذكرتها ملكة جمال الجزائر السابقة في منشورها عبر حسابها على "إنستغرام" إلا أن بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي اعتبرها رسالة مبطنة للحارس أبو جبل في ظل تداول أنباء انفصالهما مؤخرا.

وانتشرت أخبار خلال الساعات الماضية تفيد بطلاق محمد أبو جبل من زوجته الجزائرية سمارة يحيى وهو ما نفته مصادر مقربة من اللاعب والتي أكدت أن كل هذه الأخبار ما هي إلا شائعات فقط وأن أبو جبل وزوجته في وضع أسري مستقر.

وما زاد الشكوك حول توتر علاقة الثنائي، أن حارس الزمالك ألغى متابعته لحساب زوجته وقام بحذف صورهما من حسابه على "إنستغرام" بدورها قامت سمارة يحيى بخطوة مماثلة.

في إبريل من العام 2021، احتفل محمد أبو جبل الذي نال شهرة واسعة بعد تألقه في بطولة كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون، بعقد قرانه على سمارة يحيي ملكة جمال الجزائر.

#زوجة أبوجبل #سمارة يحيي #الجزائر #مصر

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