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شاهد ..كيف رد حكم مباراة مصر والسنغال على اعتراض محمد صلاح ؟

الثلاثاء 08 فبراير 2022 01:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد ..كيف رد حكم مباراة مصر والسنغال على اعتراض محمد صلاح ؟



ياوندي/سما/

شهدت مباراة مصر والسنغال في نهائي النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، لقطة طريفة عندما اعترض محمد صلاح قائد "الفراعنة" على حكم المواجهة الجنوب إفريقي فيكتور غوميز.

وفي الدقيقة الـ36 من عمر المباراة التحم حمدي فتحي وإمام عاشور بقوة مع السنغالي ساديو ماني في كرة مشتركة، واقترب الحكم من لاعبي "الفراعنة" حاملا للبطاقة الصفراء، لكنه انتظر مراجعة تقنية الفيديو المساعد VAR، لتحديد اللاعب الذي ارتكب المخالفة.

وقبل أن يمنح الحكم البطاقة الصفراء لحمدي فتحي، تحدث معه محمد صلاح بانفعال، فطالبه غوميز بالهدوء، ولكن قائد "الفراعنة" استمر في مناقشة الحكم، ليقوم الأخير بتقديم الصافرة والبطاقات لصلاح، ولسان حاله يقول: "تفضل حكم المباراة بدلا عني".

وتم تداول اللقطة بكثير من الطرافة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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يذكر أن المنتخب السنغالي توج بلقبه الأول في البطولة الأكبر في القارة السمراء، بعد أن تغلب في المباراة النهائية على نظيره المصري بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-2 عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي من دون أهداف.

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