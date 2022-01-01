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مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إلى واشنطن لبحث الملف الإيراني

الثلاثاء 08 فبراير 2022 01:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إلى واشنطن لبحث الملف الإيراني



واشنطن/سما/

يتوجه مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، إيال هولتا إلى واشنطن لإجراء محادثات في البيت الأبيض مع نظيره الأمريكي جيك سوليفان حول الملف الإيراني.

وبحسب موقع "والا" الإسرائيلي فإنه تم التخطيط لرحلة هولتا إلى واشنطن مسبقا، لكن محادثاته في البيت الأبيض ستكون امتدادا للمكالمة الهاتفية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت مساء يوم أمس.

وقال هولتا إن "التنسيق مع الأمريكيين عنصر أساسي أصر عليه رئيس الوزراء منذ اللحظة الأولى"، مشددا على "أننا سنواصل الحوار العميق القائم بين إسرائيل والولايات المتحدة بشكل عام، وحول الملف الإيراني بشكل خاص".

وأضاف: "أتحدث مع جيك (سوليفان) بشكل متكرر عبر الهاتف وفي مكالمات الفيديو. ومن حين لآخر نحتاج إلى عقد لقاء شخصي وجها لوجه"، مشيرا إلى أن "إسرائيل والولايات المتحدة لا تتفقان في القضية الإيرانية خاصة عندما يتعلق الأمر بالاتفاق النووي".

وأوضح أنه "سواء كانت هناك عودة للاتفاق النووي أم لا، سيكون عام 2022 عاما تلزمنا فيه البيئة بالتصرف بشكل مختلف عن الطريقة التي تصرفنا بها حتى الآن، ونحن بحاجة إلى أن نكون مستعدين"، محذرا من أن "هناك خطرا من أن تفقد الولايات المتحدة بعد عودتها للاتفاق النووي ورفع العقوبات، الأدوات التي من شأنها أن تسمح لها بفرض اتفاقية أطول وأقوى على إيران".

#واشنطن #ايال هولتا #ايران

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