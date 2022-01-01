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على خطى الإمارات.. دولة خليجية تتيح "إقامة ذهبية دائمة" لجذب المستثمرين والموهوبين‌‎

الثلاثاء 08 فبراير 2022 01:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
على خطى الإمارات.. دولة خليجية تتيح "إقامة ذهبية دائمة" لجذب المستثمرين والموهوبين‌‎



المنامة/سما/

أعلنت دولة البحرين، اليوم الاثنين، عن استحداث نوع جديد من تأشيرات الإقامة الدائمة لجذب المقيمين والمستثمرين والموهوبين وإبقائهم في البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" أن "مجلس الوزراء أعلن عن إطلاق الإقامة الذهبية والتي تأتي ضمن خطة التعافي الاقتصادي".

وأضافت الوكالة أن "الإقامة الذهبية ستسهم في تعزيز تنافسية مملكة البحرين ودعم مسارات التطوير في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والخدمية واستقطاب الكفاءات وفتح المجال لها للحصول على إقامة دائمة في مملكة البحرين لهم ولعائلاتهم".

وأشارت إلى أن هذا القرار "جاء بعد الاطلاع على المذكرة المرفوعة بهذا الشأن من معالي وزير الداخلية بشأن تفاصيل الإقامة الذهبية".

وإعلان البحرين عن "الإقامة الذهبية" يأتي بعد دولة الإمارات، التي سبق أن قررت منح الإقامة الذهبية ومدتها 10 سنوات، لفئات عديدة.

#الامارات #اقامة ذهبية دائمة #البحرين

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