صدارة مصرية.. التشكيل المثالي لأمم إفريقيا 2021

وكالات/سما/

اختارت شبكة "سوفا سكور"، المختصة في الأرقام والإحصائيات بكرة القدم، التشكيل المثالي لبطولة كأس الأمم الإفريقية2021، والتي انتهت أمس الأحد، في الكاميرون.

وحل الحارس المصري محمد أبو جبل الملقب بـ"جابسكي"، على رأس التشكيل المثالي للبطولة الإفريقية.

وشهدت البطولة تألق أبو جبل بداية من مشاركته كبديل أمام كوت ديفوار في دور الـ 16 للمسابقة القارية وحصل على التقييم الأعلى بين لاعبي التشكيل المثالي 8.10 درجة من 10.

حراسة المرمى: محمد أبو جبل (مصر).

الدفاع: ساليو سيس (السنغال)، عبدو ديالو (السنغال)، كاليدو كوليبالي (السنغال)، أشرف حكيمي (المغرب).

الوسط: ساديو ماني (السنغال)، جايلور كانجا (الغابون)، إبراهيم سنجاري (كوت ديفوار)، نيكولاس بيبي (كوت ديفوار).

الهجوم: كارل توكو إيكامبي (الكاميرون)، فينسنت أبو بكر (الكاميرون).