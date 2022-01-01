بينت لبايدن: "إسرائيل" لها حرية التصرف ضد النووي الإيراني

القدس المحتلة/سما/

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت إنه أخبر الرئيس الأمريكي جود بايدن أن إسرائيل ستحتفظ بحرية التصرف ضد البرنامج النووي الإيراني. وأضاف بينت في إيجاز صحفي وفق "معاريف": "هذا مهم جدا سنحافظ على حرية التصرف مهما حدث وباتفاق نووي مع إيران أو بدونه". وتابع: "هذه الأمور قلتها لبايدن من قبل، وأقولها لأنها نقطة مهمة جدا، وهذا هو جوهر تحركنا تجاه إيران". وكان بينت تحدث هاتفياً مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في اتصال هو الأول منذ أشهر، دعا خلاله بينت بايدن وزوجته إلى زيارة إسرائيل.