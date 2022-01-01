نتنياهو يهاجم سلوك حكومة بينت في التعامل مع أزمة "كورونا"

القدس المحتلة/سما/

هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بشدة سلوك الحكومة الإسرائيلية في تعاملها مع أزمة كورونا وانتشار الوباء.



وقال نتنياهو في اجتماع حزبه اليوم الإثنين، وفق القناة 7 العبرية، "نحن في خضم العديد من الاضطرابات إحداها مرئي للجميع وهو انتشار وباء كورونا، ولقد أنهينا ولاية الحكومة السابقة بدون وفيات وصفر حالات مرض خطيرة وبدون إصابات".



وأضاف: "في ما يزيد عن نصف عام كنا نحتل المرتبة الخامسة عالميا في مكافحة كورونا، ووصلنا إلى المركز الأول في العالم في معدل الوفيات الفرد".



وتابع نتنياهو: "هذه الحكومة لم تفعل شيئًا وهناك 3000 حالة وفاة 3000 في 6 أشهر ومع وجود اللقاحات".



وأشار إلى أن بينت ترك الإسرائيليين للموت، ولم يفرض الإغلاق أمام متغيرات كورونا، ولم يمنع التجمعات ولا يشجع على الجرعة الثالثة والرابعة من كورونا.



ونوه نتنياهو إلى أن بينت كتب كتابًا بعنوان" كيف نتغلب على الوباء "، ويتعين عليه اليوم أن يكتب كتابًا بعنوان" كيف نستسلم لوباء".