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ليبرمان يصف من يحملون الهواتف الذكية بـ"الأغبياء"

الإثنين 07 فبراير 2022 07:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليبرمان يصف من يحملون الهواتف الذكية بـ"الأغبياء"



القدس المحتلة/سما/

وصف وزير مالية الاحتلال أفيغدور ليبرمان من يحملون الهواتف الذكية بالأغبياء في تعقيبه على قضية اختراق شرطة الاحتلال لهواتف شخصيات عامة والهاتف الخاص بنجل رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق بنيامين نتنياهو.

وأضاف ليبرمان قائلاً "قلت سابقاً للناطق بلسان الجيش آفي بنياهو إن الأغبياء فقط هم من يتجولون وبحوزتهم هواتف ذكية، وأعود أكرر ما قلته سابقاً فالأغبياء فقط من يحملون هواتف ذكية". وفق موقع سيروجيم العبري

وكان ليبرمان يعلق على ما نشرته صحيفة "كلكليست" العبرية اليوم حول تجسس شرطة الاحتلال على هواتف رؤساء بلديات وشخصيات معارضة عبر استخدام البرمجية الخبيثة "فيغاسوس" وما رافق القضية من انتقادات حادة تجاه الشرطة الإسرائيلية.

وقال  ليبرمان إنه إذا كانت قضية التنصت السري للشرطة الإسرائيلية على هواتف الإسرائيليين صحيحة فإنها بمثابة زلزال.
 
وأضاف ليبرمان في اجتماع حزبه اليوم الإثنين وفق موقع "والا": "إذا كان هذا صحيحا فهو زلزال بقوة 9 درجات".
 
وتابع: "هذه جرائم خطيرة تم ارتكابها وهذا تصرف مثل المجرمين".

#ليبرمان

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