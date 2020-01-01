  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

الفنان الفلسطيني محمد عساف يرزق بمولوده البكر ويسميه "ريان"

الإثنين 07 فبراير 2022 07:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
الفنان الفلسطيني محمد عساف يرزق بمولوده البكر ويسميه "ريان"



عمان/سما/

رزق الفنان الفلسطيني الشهير محمد عساف بطفله البكر الذي أسماه "ريان"، تيمنا بالطفل المغربي الذي توفي جراء سقوطه داخل البئر قبل أيام.

وكتب الفنان عساف منشورا على حسابه الرسمي في "فيسبوك" نصه التالي:

{الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا}

الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركً علي ما وهبنا وأتم ولادة زوجتي على خير وسلام قبل عدة أيام رزقني الله بمولود اسميته (ريان) أسال الله ان ينفعنا به ويجعله من البارين .

وفي أغسطس 2020 فاجأ الفنان عساف متابعيه بإعلان زواجه من الشابة ريم عودة.



عساف

#محمد عساف #ريان #الطفل ريان

الأكثر قراءة اليوم

سنبقى أوفياء لاهلنا بغزة .. اشتية يوضح سبب الوضع المالي للسلطة

منخفض جوي مصحوب بأمطار غزيرة يضرب البلاد الأربعاء

حزب الشعب يعلن انسحابه من اجتماعات المجلس المركزي

اسعار العملات مقابل الشيكل

الشاباك يزعم استغلال حماس “لم الشمل” لتنفيذ تلك الاهداف ..

أبرز ما جاء في كلمة الرئيس عباس خلال افتتاح المجلس المركزي الفلسطيني في دورته الـ31

الأرصاد تكشف كميات الأمطار الهاطلة على الضفة وقطاع غزة حتى الآن

الأخبار الرئيسية

بالأسماء: المجلس المركزي يستكمل شواغر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير

جمال محيسن

وفاة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن

ششش

الاحتلال يزعم احباط تهريب آلاف الطلقات النارية لغزة عبر "كرم أبو سالم" (صور وفيديو)

مركزي

مصدر بفتح: انزعاج قيادة الحركة من مقاطعي "المركزي" واتهامات بخلق تحالفات لهذا الهدف..

رر

صحيفة: ضغوط مصرية بطلب أميركي على السلطة لإحياء المفاوضات وهذا ما تتخوف منه واشنطن..

الاتصالات الفلسطينية