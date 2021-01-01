السعودية: فصل موظف قال لعميلة "يا حبيبتي"

الرياض/سما/

فصل موظف بخدمة عملاء إحدى الشركات العاملة في المملكة العربية السعودية، بعد أن قال لعميلة خلال اتصال هاتفي "يا حبيبتي"، حسبما أفادت وسائل إعلام سعودية.

وحسب صحيفة "المرصد" السعودية، دفعت الواقعة العميلة إلى رفع دعوى قضائية ضد الموظف، بسبب ما قاله.

وقال المحامي تركي آل حصوصة، في مداخلة بقناة "الرسالة" السعودية: "هذا الشاب يشتغل كول سنتر في شركة كبيرة بالمملكة العربية السعودية، وفي إحدى المرات اتصلت به عميلة، الشاب كان يستخدم مصطلحات لطيفة وجميلة، وفي بعض الأحيان مصطلحات ما تقال الصراحة في عمل، مثل يا حبيبتي يا حياتي يا عمري".

وأشار المحامي إلى أن "عميلة اتصلت على الموظف ولم تحصل على خدمة جيدة، وانزعجت من ذلك، واشتكت لزوجها أن الموظف تحرش بها وقال لها يا حبيبي، يا حياتي، يا قلبي"، مضيفا: "الزوج اشتكى الموظف إلى الشرطة وتمت إحالة الملف للنيابة العامة التي تواصلت مع الشركة وبعد الرجوع للتسجيلات وجدوه قال تلك الكلمات".

وأوضح أن "القضية تحولت إلى قضائية جنائية وطالبت المدعية بالحق الخاص، فيما قامت الشركة بفصل الموظف بسبب الشوشرة".

وأثارت الواقعة جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، وانقسم النشطاء بين مدافع ومنتقد لما قام به الموظف.

وقالت إحدى المغردات إن "احسنوا الظن يا جماعة... الكلمة عفوية وغير مقصودة".

فيما انتقد مغرد آخر استخدام مثل هذه المصطلحات، وقال إنها "كلمات جديدة على المجتمع العربي الأصيل.. يا حبيبي ياقلبي يا روحي لا تليق أن تكون لغة تواصل بين الناس".