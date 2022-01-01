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بينيت يعلق على تقارير تتهم الشرطة باستخدام "بيغاسوس" للتجسس على شخصيات بارزة

الإثنين 07 فبراير 2022 04:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
بينيت يعلق على تقارير تتهم الشرطة باستخدام "بيغاسوس" للتجسس على شخصيات بارزة



القدس المحتلة/سما/

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الاثنين، على التقارير التي تتهم الشرطة بالتجسس على شخصيات بارزة من خلال برنامج "بيغاسوس".


وأكد بينيت، أنه سيقوم بمتابعة جدية لهذه التقارير التي تتهم الشرطة بالتجسس على عشرات الشخصيات البارزة في الدولة بشكل غير قانوني.

وقال، : "إن برنامج بيغاسوس وغيره من الأدوات المشابهة، مهمة لمحاربة الإرهاب ومنع الجريمة، لكن لم يكن الغرض منها أن تستهدف الإسرائيليين أو المسؤولين لهذا السبب نحتاج إلى فهم ما حدث بالضبط".

وأضاف: "لن نترك هذا بدون رد، فما تم الكشف عنه خطير للغاية، وسننتظر بضع ساعات أخرى لنتشاور مع الوزراء المعنيين ومع النائب العام الإسرائيلي الجديد".

وكشفت صحيفة "كالكاليست" العبرية، في تقرير جديد نشر اليوم، أن عددا كبيرا من السياسيين ومديري الوزارات الحكومية ورجال الأعمال وقادة الاحتجاج ورؤساء البلديات والصحفيين تعرضوا للتجسس، عبر برنامج تجسسي من إنتاج شركة NSO.

وأضاف التقرير، إن وحدة العمليات الخاصة الإلكترونية التابعة للشرطة استخدمت برنامج التجسس لسنوات ضد المدنيين دون الحصول على موافقة المحكمة وفي انتهاك مباشر للقانون، وتم استخدام التكنولوجيا لجمع المعلومات الاستخبارية وليس لجمع الأدلة.

#نفتالي بينيت #بيغاسوس

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