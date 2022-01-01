تشكيل لجنة حكومية للتحقيق في قضية تجسس الشرطة الإسرائيلية

القدس المحتلة/سما

أعلن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومير بارليف، اليوم الإثنين، عن تشكيل لجنة حكومية للتحقيق في قضية استخدام الشرطة الإسرائيلية برمجية "بيغاسوس" التابعة لشركة "NSO" للتجسس على هواتف الإسرائيليين.



وبحسب قناة "كان" العبرية، قال بارليف: إن اللجنة ستكون مخولة بصلاحيات رسمية فيما يتعلق باستدعاء الشهود والتحقيق معهم تحت طائلة التحذير.



وفي السياق، تطرق رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت اليوم للتقارير الصحفية التي نُشرت حول قضية تجسس الشرطة على شخصيات عامة، قائلًا: "إنها خطيرة للغاية إذا ثبت صحتها"، وأكد على ضرورة فحص هذه القضية بشكل عميق.



وأضاف بينت أن "مثل هذه البرمجيات تعد وسيلة هامة في محاربة الإرهاب ومكافحة العناصر الإجرامية، ولكن لا يجوز استخدامها ضد مواطنين أو شخصيات عامة"، وفق تعبيره.