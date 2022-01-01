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السفير الإماراتي لدى "إسرائيل" يزور الرئيس الروحي للطائفة الدرزية (صور)

الإثنين 07 فبراير 2022 03:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
السفير الإماراتي لدى "إسرائيل" يزور الرئيس الروحي للطائفة الدرزية (صور)



القدس المحتلة/سما/

زار السفير الإماراتي لدى إسرائيل، محمد محمود آل خاجة، الرئيس الروحي للطائفة الدرزية، الشيخ موفق طريف، في مقر إقامته ببلدة كفر ياسيف.

 

وعلى حسابه في "تويتر"، نشر محمد آل خاجة مجموعة صور من اللقاء، وعلق عليها بالقول: "لقاء أخوي جمعني مع فضيلة الشيخ موفق طريف، الرئيس الروحي للطائفة الدرزية، خلال زيارتي له في مقر إقامته في بلدة كفر ياسيف، حيث اجتمعنا على مائدة الغداء بحضور أبناء الطائفة وبعض أعضاء الكنيست وممثلي الأديان، وتحدثنا عن أهمية الاتفاق الإبراهيمي في بناء جسور السلام بين الشعوب".

وأضاف آل خاجة: "سعدت أيضا بزيارة مدرسة العلوم والقيادة في قرية يركا برفقة فضيلته واستمتعت بالحديث الودي الذي جمعني بطلاب النخبة في المدرسة عن مستقبل السلام في المنطقة".

المصدر: RT

#محمد محمود آل خاجة #الطائفة الدرزية

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