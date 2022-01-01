  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

بعد أربعة أشهر من الراحة.. الملكة إليزابيث تعود إلى العمل

الإثنين 07 فبراير 2022 01:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد أربعة أشهر من الراحة.. الملكة إليزابيث تعود إلى العمل



وكالات / سما /

عادت الملكة البريطانية، إليزابيث الثانية، إلى العمل بعد استراحة استمرت لأربعة أشهر، إثر وعكة صحية تعرضت لها، بحسب ما أعلن قصر باكنغهام.

وأوضح القصر، بحسب صحيفة "the sun"، أن الملكة لديها يوميات مليئة بالواجبات الخفيفة، ثم سلسلة من النزهات العامة في مارس.

وحصلت الملكة على الضوء الأخضر للقيام بدور رئيسي في الحفل الوطني الذي سيقام بمناسبة مرور سبعين عاما على اعتلائها العرش، والذي سيستمر أربعة أيام في يونيو.

وقال المسؤولون إن "يوميات الملكة امتلأت مرة أخرى، لكنها ستنسق العمل حسب ما هو مناسب"، مؤكدين أن "أفراد العائلة المالكة سيساعدون الملكة إليزابيث عند الضرورة".

وتعتزم الملكة أيضا، معاودة السفر مرة أخرى، لحضور المناسبات العامة في مارس قبل عيد ميلادها الـ 96 في أبريل.

#الملكة إليزابيث

الأكثر قراءة اليوم

معروف يتحدث عن الاغلاق وتوصيات اللجنة الطبية لمواجهة كورونا وتصاريح العمل في الداخل المحتل

حزب الشعب يعلن انسحابه من اجتماعات المجلس المركزي

بينيت يكشف عن أكبر تهديد لـ"إسرائيل"

مصادر: حماس نقلت رسالة شديدة اللهجة لـ"الديمقراطية" على خلفية مشاركتها بجلسة "المركزي"

أبرز ما جاء في كلمة الرئيس عباس خلال افتتاح المجلس المركزي الفلسطيني في دورته الـ31

اسعار العملات مقابل الشيكل

" المتقاعدين المدنيين" تصدر بيانًا بعد تأخر المعاشات وقرار صرفها بنسبة 80%

الأخبار الرئيسية

انتخاب روحي فتوح رئيسا للمجلس الوطني وفهمي الزعارير أمينا للسر”

قرارات جديدة من خلية الأزمة بغزة في ظل الاعداد الكبيرة باصابات كورونا

الجيش الإسرائيلي يُجري مناورة عسكرية كبيرة ومفاجئة على حدود قطاع غزة

44-2

شاهد : أول ظهور علني لأطفال محمد الضيف بغزة

الشاباك يزعم استغلال حماس “لم الشمل” لتنفيذ تلك الاهداف ..

الاتصالات الفلسطينية