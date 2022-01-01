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سكودا تدخل عالم سيارات المستقبل بمركبة جديدة

الإثنين 07 فبراير 2022 01:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
سكودا تدخل عالم سيارات المستقبل بمركبة جديدة



وكالات / سما /

كشفت شركة سكودا عن أحدث سيارة ستنافس من خلالها المركبات الكهربائية المتطورة التي تنتجها تسلا وبي إم دبليو ومرسيدس.

وحصلت المركبة على هيكل كروس أوفر انسيابي بشكل كبير، طوله 4 أمتار و56 سنتيمترا، عرضه 187 سم، وارتفاعه 162 سم.

وأتت قمرتها آية في العصرية والتطور، وجهزت بواجهة قيادة مميزة فيها شاشة لمسية طويلة بمقاس 13 بوصة يمكن من خلالها التحكم بمعظم وظائف المركبة وإدارة أنظمة المولتيميديا وأنظمة تحديد المواقع ومراقبة محيط الهيكل عبر الكاميرات.

كما جهزت سكودا هذه السيارة بتقنيات تسمج بالتحكم بها عن بعد عبر تطبيقات في الهواتف الذكية، وزودتها بأنظمة أمان متطورة تعتمد على الكاميرات وحساسات المسافات لمنع الحوادث، إضافة إلى أنظمة لمساعدة السائق بركن المركبة، ونظام الحفاظ على المسار على طرقات السفر، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وتقنيات للتحكم بأنظمة المركبة عبر الأوامر الصوتية.

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وستطرح من هذه المركبة عدة نسخ، نسخ مجهزة بمحركات كهربائية  بعزم 175 حصانا، ونسخ بمحركات كهربائية أقوى بعزم  204 أحصنة.

#سكودا #سيارات

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