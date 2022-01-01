  1. الرئيسية
  2. الرياضة

زيدان يضع شرطا لتدريب باريس سان جيرمان

الإثنين 07 فبراير 2022 01:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
زيدان يضع شرطا لتدريب باريس سان جيرمان



وكالات / سما /

اشترط المدرب الفرنسي زين الدين زيدان التعاقد مع النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، من أجل تولي قيادة فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقالت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية، اليوم الاثنين، إن زيدان وضع على طاولة المفاوضات، كأول مطالبه قبل قيادة باريس، التعاقد مع لاعب بعينه، وهو كريستيانو رونالدو، مستغلا حالة عدم السعادة التي يمر بها البرتغالي مع مانشستر يونايتد.

ووفقا للصحيفة، فإن "زيزو" يعتبر كريستيانو، الذي أكمل لتوه عامه الـ37، عنصرا حاسما لا بد من ضمه، إضافة لعلاقتهما القوية سواء داخل أو خارج الملاعب.

وسبق لبي إس جي أن حاول ضم كريستيانو في السابق، لكنه لم ينجح في إقناعه بالانتقال إلى صفوفه.

لكن بحسب الصحافة الإنجليزية، فإن "الدون" يبدو مقتنعا هذه المرة بالتجربة، وإمكانية اللعب إلى جانب الثنائي الناري، المكون من الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار.

وتشير وسائل الإعلام أيضا إلى أن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، هو الاسم الأوفر حظا، والمدعوم من قبل السير أليكس فيرغسون، لقيادة مانشستر يونايتد الذي يمر بمرحلة نتائج سيئة هذا الموسم، ولم يقدم أداء مقنعا مع مدربه الحالي، الألماني رالف رانجنيك.

#زين الدين زيدان #باريس سان جيرمان

الأكثر قراءة اليوم

معروف يتحدث عن الاغلاق وتوصيات اللجنة الطبية لمواجهة كورونا وتصاريح العمل في الداخل المحتل

حزب الشعب يعلن انسحابه من اجتماعات المجلس المركزي

بينيت يكشف عن أكبر تهديد لـ"إسرائيل"

مصادر: حماس نقلت رسالة شديدة اللهجة لـ"الديمقراطية" على خلفية مشاركتها بجلسة "المركزي"

أبرز ما جاء في كلمة الرئيس عباس خلال افتتاح المجلس المركزي الفلسطيني في دورته الـ31

اسعار العملات مقابل الشيكل

" المتقاعدين المدنيين" تصدر بيانًا بعد تأخر المعاشات وقرار صرفها بنسبة 80%

الأخبار الرئيسية

انتخاب روحي فتوح رئيسا للمجلس الوطني وفهمي الزعارير أمينا للسر”

قرارات جديدة من خلية الأزمة بغزة في ظل الاعداد الكبيرة باصابات كورونا

الجيش الإسرائيلي يُجري مناورة عسكرية كبيرة ومفاجئة على حدود قطاع غزة

44-2

شاهد : أول ظهور علني لأطفال محمد الضيف بغزة

الشاباك يزعم استغلال حماس “لم الشمل” لتنفيذ تلك الاهداف ..

الاتصالات الفلسطينية