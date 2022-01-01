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فيديو.. انتصار ثمين للصداقة وتعادل مثير بين الشاطئ والهلال

الإثنين 07 فبراير 2022 11:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. انتصار ثمين للصداقة وتعادل مثير بين الشاطئ والهلال



غزة / سما /

حقق الصداقة فوزاً صعباً على خدمات رفح بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب رفح ضمن منافسات الأسبوع العاشر من دوري الدرجة الممتازة.

ويدين الصداقة بفوزه للاعبه خليل مطر الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة (73) من ركلة جزاء، ليحرم الصداقة خدمات رفح من الاقتراب من المتصدر الشجاعية وتضييق الخناق عليه بعدما تجمد رصيده عند (17) نقطة في المركز الثاني مؤقتاً، فيما رفع الصداقة رصيده إلى (13) نقطة في المركز السادس.

وفي مباراة ثانية أجبر الهلال نظيره الشاطئ على التعادل المثير بثلاثة أهداف لمثلهما في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب اليرموك.

سجل ثلاثية الشاطئ، مهند أبو زيد (82+88) وأنس أبو ستيتة (90+6)، فيما سجل ثلاثية الهلال، محمد الترامسي (46)، وبلال شعث (73)، وخليل حميد (90+7).

وبهذا التعادل بقي الهلال في المركز الثاني عشر والأخير برصيد (5) نقاط، وبقي الشاطئ في المركز الحادي عشر برصيد (6) نقاط.

وفي دوري الدرجة الأولى حقق أهلي النصيرات فوزاً صعباً على الأقصى بثلاثة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الدرة.

وتقدم أهلي النصيرات بهدفين عن طريق إبراهيم خطاب بالخطأ في مرماه (8) وخالد المسلمي (17)، قبل أن يقلص عبد الله إسماعيل النتيجة للأقصى بالهدف الأول (34).

وأعاد محمد الصليبي فارق الأهداف لطبيعته بعدما سجل ثالث أهداف أهلي النصيرات (58) قبل أن يقلص محمود أبو خصيوان النتيجة للأقصى (81).

وفي مباراة ثانية حقق أهلي بيت حانون الفوز على الجلاء بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب فلسطين.

سجل محمد الرخاوي الهدف الوحيد للحوانين في الدقيقة (21)، ليرفع الحوانين رصيدهم إلى (15) نقطة في المركز الخامس، فيما تراجع الجلاء للمركز الثامن برصيد (10) نقاط.

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