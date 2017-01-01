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تصريح ناري من مبابي عن الانتقال إلى ريال مدريد

الإثنين 07 فبراير 2022 11:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تصريح ناري من مبابي عن الانتقال إلى ريال مدريد



وكالات / سما /

رفض كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، الحديث عن إمكانية انتقاله لنادي ريال مدريد الذي سيُواجهه الباريسيون في دور الـ 16 من  دوري أبطال أوروبا.

وجاء تصريح مبابي بعد فوز باريس سان جيرمان على ليل بخمسة أهدافٍ لهدف في إطار مُنافسات الدوري الفرنسي، سجل هدف المُنافس سفين بوتمان، فيما سجل خماسية الباريسيين دانيلو بيريرا وبريسنيل كيمبيمبي وليونيل ميسي وكيليان مبابي.

وقال مبابي، في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية، :”أنا مركز على هزيمة ريال مدريد، ومن بعد ذلك سنرى ماذا سيحدث”.

وأضاف النجم الفرنسي لحديثه قائلاً :”قراري لم يتم اتخاذه، حتى لو غيرت مُباراة ريال مدريد الكثير من الأشياء، وعلى الرغم من أنني حُر للقيام بما أريد، فأنا لن أقوم بهذا النوع من الأشياء، ولن أتحدث مع المُنافس”.

وكان مبابي قد انتقل لباريس سان جيرمان في 2017 قادماً من موناكو، ومنذ ذلك الحين لعب معهم 200 مُباراة، سجل فيهم 151 هدفاً، وصنع لزملائه 77 هدفاً، وينتهي تعاقدهم بنهاية الموسم الحالي.
#ريال مدريد #مبابي #كيليان مبابي #باريس سان جيرمان #دوري أبطال أوروبا

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