تصريح ناري من مبابي عن الانتقال إلى ريال مدريد

وكالات / سما /

رفض كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، الحديث عن إمكانية انتقاله لنادي ريال مدريد الذي سيُواجهه الباريسيون في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وجاء تصريح مبابي بعد فوز باريس سان جيرمان على ليل بخمسة أهدافٍ لهدف في إطار مُنافسات الدوري الفرنسي، سجل هدف المُنافس سفين بوتمان، فيما سجل خماسية الباريسيين دانيلو بيريرا وبريسنيل كيمبيمبي وليونيل ميسي وكيليان مبابي.

وقال مبابي، في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية، :”أنا مركز على هزيمة ريال مدريد، ومن بعد ذلك سنرى ماذا سيحدث”.

وأضاف النجم الفرنسي لحديثه قائلاً :”قراري لم يتم اتخاذه، حتى لو غيرت مُباراة ريال مدريد الكثير من الأشياء، وعلى الرغم من أنني حُر للقيام بما أريد، فأنا لن أقوم بهذا النوع من الأشياء، ولن أتحدث مع المُنافس”.