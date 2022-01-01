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فيديو.. ريال مدريد يهزم غرناطة بصعوبة في الدوري الإسباني

الإثنين 07 فبراير 2022 11:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. ريال مدريد يهزم غرناطة بصعوبة في الدوري الإسباني



وكالات / سما /

نجح ريال مدريد في التغلب بصعوبة على ضيفه فريق غرناطة بهدفٍ دون رد، وذلك في إطار مُنافسات الدوري الإسباني.

وجاء هدف المُباراة التي استضافها ملعب سانتياجو برنابيو في الدقيقة 74، وذلك بعد عدة مُحاولات مدريدية دون جدوى، لينجح النجم أسينسيو في الدقيقة 74 من تسجيل هدف الفوز بعد تسديدة مُتقنة من خارج منطقة الجزاء تحمل بصمة أسينسيو المُميزة.

وظهر من جديد التأثير الهجومي المفقود في غياب كريم بنزيما، رغم محاولات الثلاثي الهجومي المُكون من رودريجو جوس وإيسكو وماركو أسينسيو من أجل إحداث الفارق.

وارتفع رصيد ريال مدريد بعد انتصار اليوم للنقطة رقم 53 ينفرد بهم الفريق في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق 6 نقاط كاملة عن أقرب مُلاحقيه فريق إشبيلية الذي يحتل المركز الثاني برصيد 47 نقطة.

وتجمد رصيد غرناطة عند النقطة رقم 24 يحتل بهم الفريق المركز السادس عشر في جدول ترتيب الليجا.

وسيلعب ريال مدريد المُباراة المُقبلة في الدوري الإسباني ضد فياريال يوم السبت المُقبل على أرض ملعب لا سيراميكا، فيما سيحل غرناطة ضيفاً على ريال سوسيداد يوم الأحد المُقبل.

#الدوري الإسباني #ريال مدريد #غرناطة

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