فيديو.. برشلونة يهزم أتلتيكو مدريد رغم النقص العددي

وكالات / سما /

حقق برشلونة انتصاراً مستحقاً على ضيفه أتلتيكو مدريد بأربع أهداف مقابل هدفين، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب الكامب نو، في قمة الجولة 23 من بطولة الدوري الإسباني.

وكان أتلتيكو مدريد السباق بالتسجيل في المباراة، واحتاج لثمانية دقائق فقط حتى يسجل أول أهداف اللقاء عن طريق يانيك كاراسكو، وبصناعة مميزة من زميله لويس سواريز.

وبعد دقيقتين فقط، أحرز جوردي ألبا هدف التعادل لبرشلونة عبر تسديدة على الطائر فشل الحارس يان أوبلاك في توقعها. ثم أضاف جافي هدف التقدم للبرسا عبر كرة رأسية عند الدقيقة 21، مستغلاً العرضية المتقنة التي حولها له الوافد الجديد أداما تراوري.

وتمكن برشلونة من إنهاء الشوط الأول متقدماً بفارق هدفين، وذلك بعد تسجيل رونالد أراوخو الهدف الثالث عبر تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، بحلول الدقيقة 43.

وواصل برشلونة تقديم أداء جيد خلال الدقائق الأولى من الشوط الثاني، ونجح داني ألفيس في تسجيل الهدف الرابع عند الدقيقة 49. قبل أن ينتفض أتلتيكو مدريد ويسجل هدف التقليص عن طريق لويس سواريز في الدقيقة 58.

واشتعلت المباراة خلال النصف ساعة الأخيرة بعد أن قرر الحكم طرد داني ألفيس بشكل مباشر بسبب تدخله العنيف على يانيك كاراسكو، لكن أتلتيكو مدريد لم ينجح في استغلال النقص العددي، وتمكن برشلونة من كسب النقاط الثلاث في نهاية المطاف.

ورفع برشلونة رصيده إلى النقطة 38 وصعد إلى المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا، بينما تجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند النقطة 36 وتراجع إلى المركز الخامس.